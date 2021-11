Abschied von der Hospizgruppe

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In einer kleinen Feier im Kreise der Hospizgruppe Altshausen verabschiedete sich Frau Aloisia Russmann. Selbst bereits hoch betagt, sei es an der Zeit sich nach fast 23 Jahren zu verabschieden. Mit Frau Ursula Hierling zusammen war sie bei der Gründung 1998 dabei und leistete Pionierarbeit. Die Anfänge waren nicht leicht. Der Hospizgedanke wurde in der Gesellschaft nur schwer angenommen. Frau Russmann arbeitete stetig mit den anderen Begleitern zusammen, das Vertrauen im Pflegeheim und in der Häuslichkeit voranzubringen. Mit ihrem großen Herzen und ansteckendem Humor brachte sie die nötige Leichtigkeit in die Gruppe. So schwer die Begleitungen manchmal waren, ihr Humor, ihre Geschichten waren das gewisse Etwas, das zur Bewältigung des Erlebten hilfreich war. Frau Anette Oelhaf bedankte sich im Namen aller Begleiter für ihr unermüdliches Engagement. Die Gruppe wird sie sehr vermissen. Mit einem Geschenk wünschten die Gruppe ihr alles Gute, Gesundheit und noch viele Jahre, in denen sie andere Menschen mit ihrem Humor ansteckt.