Wuchtig gegen eine Hauswand geprallt ist eine Autofahrerin am Samstag gegen 13 Uhr auf einem Firmengelände in der Ravensburger Straße. Die 74-jährige Frau wollte ausparken und verwechselte dabei wohl das Gas- mit dem Bremspedal, heißt es im Bericht der Polizei. Sie steuerte ihren Toyota gegen die Hauswand und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro.