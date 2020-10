Zu einem Zusammenstoß mit erheblichem Sachschaden ist es am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr in der Hindenburgstraße in Altshausen gekommen. Eine 22 Jahre alte Autofahrerin achtete beim Ausfahren aus einem Parkplatz nicht auf den Verkehr. Es kam zum Zusammenstoß ihres VW mit einem vorfahrtsberechtigten Seat. Den Schaden gibt die Polizei mit etwa 6000 Euro an.