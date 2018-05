In Gewahrsam musste laut Polizei ein 56-jähriger Mann mit rund 2,6 Promille genommen werden, der am Samstag gegen 23 Uhr bei einem Geldinstitut in der Hindenburgstraße sehr aggressiv geworden war.

Beim Transport zur Dienststelle beleidigte er die Beamten massiv. Trotz seiner starken Alkoholisierung muss er sich nun wegen Beleidigung verantworten.