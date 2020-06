56-Jährige wird von Straße gedrängt

Von der Straße abgekommen ist eine 56-jährige Renault-Fahrerin, weil ihr am Freitagabend gegen 18 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Menzenweiler und Musbach eine silberne Limousine mittig auf der Straße fahrend entgegen gekommen ist. Wie die Polizei mitteilt, wich die Frau nach rechts aus und überfuhr dabei fünf Holzpfosten eines Zaunes. Die Frau kam mit ihrem Auto auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Am Renault enstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Der vermeintliche Unfallverursacher hat laut Polizeibericht nicht angehalten und ist weitergefahren. Nach Angaben der Renault-Lenkerin soll der Fahrer etwa 40 bis 50 Jahre alt sein. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Weingarten unter Tel.: 0751 / 8036666 zu melden.