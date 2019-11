50-Jähriger fährt betrunken gegen einen Baumstumpf

Alkohol ist bei einem Verkehrsunfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Nähe von Ebersbach im Spiel gewesen. Das teilt die Polizei mit.

Der 50-jährige Fahrer eines Suzukis befuhr gegen 23.45 Uhr die Landesstraße L 286 aus Richtung Ebersbach nach Aulendorf. In einem Waldstück kam der stark betrunkene Mann in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf einen Baumstumpf und schleuderte anschließend gegen ein Verkehrszeichen, welches er beschädigte. Am Auto des 50-Jährigen, der sich leicht verletzte, entstand Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. An der Unfallstelle stellte die Polizei eine Blutalkoholkonzentration von vermutlich mehr als 1,7 Promille schließen, weshalb dem 50-Jährigen im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Tatverdächtigen wurde einbehalten.