48-Jährige stürzt über Gartentor

Eine Windböe ist laut Polizeimeldung einer 48-jährigen Pedelec-Fahrerin zum Verhängnis geworden, als sie am Dienstag gegen 14.30 Uhr den Gemeindeverbindungsweg entlang der Bahnlinie in Richtung K 7957 befuhr. Auf Höhe der Schrebergärten drückte der Wind ein nicht ordnungsgemäß installiertes Gartentor auf, welches in die Fahrbahn ragte und die Radfahrerin zu Fall brachte. Die Frau erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den Besitzer des Gartengrundstücks aufgenommen.