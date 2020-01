43-Jährige verursacht Kollision

Eine 43-Jährige hat beim Ausscheren zum Überholen am Mittwochmittag auf der Landesstraße zwischen Altshausen und Eichstegen einen sie bereits überholenden Ford Focus übersehen. Wie die Polizei weiterhin mitteilte, ist es daraufhin zu einer Kollision gekommen. Gegen 13.50 Uhr fuhr Frau mit ihrem Renault Megane auf der L 286 von Altshausen in Richtung Eichstegen und setzte in Höhe des Weilers Reute zum Überholen eines vor ihr befindlichen Fahrzeugs an. Dabei übersah sie, dass sie bereits vom nachfolgenden Fahrer des Ford Focus überholt wird. Sie touchierte dessen Fahrzeug seitlich, das deswegen ins Schlingern geriet und von der Fahrbahn abkam. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.