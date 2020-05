37-Jähriger stürzt mit Motorroller

Ein Motorrollerfahrer ist am Donnerstag in der Rathausstraße in Fleischwangen wegen eines Fahrfehlers gestürzt. Mit leichten Verletzungen brachte ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus.

Gegen 15 Uhr fuhr der 37-Jährige nach Angaben der Polizei in Richtung Ebenweiler. In der letzten Kurve vor dem Ortsende geriet er mit seinem Motorroller ins Schleudern und stürzte. Folge des Unfalls waren mehrere Schürfwunden, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der unbeschädigte Motorroller wurde von Angehörigen des Verletzten abgeholt.