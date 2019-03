33-Jähriger belästigt Frau

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen ist es laut Polizei es am Samstagabend gegen 19 Uhr auf einer Fasnetsveranstaltung in Fleischwangen gekommen.

Ein 33-jähriger Mann belästigte zunächst eine 38-jährige Besucherin unsittlich. Das missfiel dem 39-jährigen Ehemann, welcher den 33-Jährigen daraufhin aufforderte, derartiges zu unterlassen. Der 33-Jährige ignorierte die Ansage jedoch und schlug nach einer zweiten, erneuten Aufforderung des Ehemanns mehrfach mit den Fäusten auf ihn ein. Hierdurch stürzte der 39-Jährige so unglücklich, dass er sich eine schwere Verletzung an einer Hand zuzog und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Gegen den 33-Jährigen wird nun ermittelt.