25 Jahre Städtepartnerschaft Altshausen (D) – Bicske (HU)

Vor kurzem fanden die Feierlichkeiten des über 25-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft mit Bicske in Altshausen statt. Die über 30-jährige Freundschaft wurde im Herbst 1995 zwischen der ungarischen Stadt Bicske und Altshausen in einer Städtepartnerschaftsurkunde besiegelt. Das Fundament legten Pfarrer Tabody, Markgraf von Pallavicini und Dr. Varga Anfang der 1990er-Jahre. Die Partnerschaftsausschüsse sind der Motor für die sehr guten freundschaftlichen Beziehungen und bilden die Brücke zwischen Altshausen und Bicske. Viele Begegnungen zwischen Jugendlichen, Schülern, Lehrern, Feuerwehr und Vereinen, aber auch den offiziellen Vertretern der Gemeinden fanden statt.

Das ständig gegenseitige Kennenlernen und das Bemühen, auch den jeweils anderen zu verstehen, sind gerade heute die Grundvoraussetzungen für eine gute, freundschaftliche Beziehung in einem friedlichen Europa. Auch eine kleine Delegation aus unserer französischen Partnerstadt Sausset-les-Pins nahm an den Feierlichkeiten teil.

Kulturelle Sehenswürdigkeiten erlebten die Gäste beim Ausflug zum Schloss Lichtenstein und einer Weinwanderung im Weingut Warth in Untertürkheim. Unter dem Motto „Altshausen stellt sich vor“ lernten die Gäste am Samstagmorgen Altshausen auf verschiedenen Themen-Rundgängen kennen. Informationen zur aktuellen Kunstausstellung „Neun Platzhalter für Altshausen“ der Künstlerin Ingrid Hartlieb, eine Vorstellung von verschiedenen Vereinen und Organisationen und eine Betriebsführung bei Firma Stadler rundeten das Vormittagsprogram ab. Abends fand der Festabend in der festlich dekorierten Mensa der Leopoldschule mit Darbietungen der Gäste sowie mit verschiedenen Grußworten und musikalischer Unterhaltung statt, zu welchem auch die Quartiergeber eingeladen waren. Die ungarischen Gäste überraschten mit einem wunderschönen, sehr aufwendig gestalteten Fotobuch über die letzten 25 Jahre der Partnerschaft und überreichten dieses allen zu Ehrenden Personen.

Am „Tag der Feuerwehr“ nahm eine Gruppe der ungarischen Gäste mit einer Feuerwehrübung teil. Beim gemeinsamen Abendessen und gemütlichem Beisammensein konnten die partnerschaftlichen Beziehungen gefestigt werden.

Nach einem gemeinsamen Frühstück im Feuerwehrheim und einem Gruppenfoto traten die ungarischen Teilnehmer am Sonntagmorgen die Rückreise mit vielen neu gewonnenen Eindrücken an.