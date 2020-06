25-Jähriger schlägt seiner Mutter mit der Faust ins Gesicht

Ein betrunkener 25-Jähriger hat seiner Mutter am Sonntagabend in Altshausen einen Faustschlag ins Gesicht versetzt. Wie das Polizeipräsidium Ravensburg mitteilt, gerieten die beiden zunächst verbal in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde der Mann schließlich gewalttätig. Die hinzugerufene Polizei nahm den 25-Jährigen mit zur Dienststelle, wo er ärztlich untersucht wurde. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Die Nacht verbrachte der Mann in der Ausnüchterungszelle. Nun wird er sich wegen Körperverletzung verantworten müssen.