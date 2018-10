220 Sänger zu Gast beim Treffen der Chöre in Ebenweiler

„Erde singe, dass es klinge, laut und stark dein Jubellied“ – dieses Lied aus dem Gotteslob war nicht nur das von Volk und Chören gemeinsam gesungene Lied, sondern auch die Botschaft beim Gottesdienst des Dekanatschöretreffens am vergangenen Samstagabend in Ebenweiler. In diesem Jahr waren der Kirchenchor und die Kirchengemeinde St. Urban die Gastgeber des alle zwei Jahre stattfindenden Treffens der Kirchenchöre des Dekanats Saulgau. Machtvoll erklang die Orgel, von Dekanatsmusikdirektor Matthias Wolf meisterlich gespielt, beim Einzug der Ministranten und dem Zelebranten des Gottesdienstes und Dekanatspräses James Pfrenger in die neu renovierte und im festlichen Glanz erstrahlende Kirche St. Urban.

Mit einem der bekanntesten Lieder der Communauté Taizé „Meine Hoffnung und meine Freude“ eröffneten die Chöre den Gottesdienst. Ganz im Stile der meditativen Taizé-Lieder eröffnete die Sopran-Solistin Doris Scheffold den Liedzyklus, der von den Einzelstimmen aufgenommen in einem raumfüllenden, andächtigen Fortissimo endete. Machtvoll, die gute Akustik der Kirche ausnutzend, dann beim Gloria das „Lobet und preiset den Herrn der Welt“ und gefällig und ausdrucksstark der Antwortpsalm „Dein Wort“ aus Psalm 119, dem längsten Psalm im Alten Testament. Das Tagesevangelium um den Anspruch der Zebedäus-Söhne auf die besten Platz im Himmel transferierte James Pfrenger in seiner Predigt auf den heutigen Zeitgeist.

Ganzheitliche Lebenseinstellung

Mehr denn je gehe es um ganzheitliche Einstellungen zum Leben in der heutigen dynamischen, aber auch oft oberflächlich agierenden Welt. „Lebe dein Leben“ war das Fazit und die Empfehlung der zum Nachdenken anregenden Predigt. Nach dem Schlusslied „Maria gib uns deinen Segen“ und dem Orgelnachspiel „Marche G-Dur“ von Alexander Gaimant gab es nicht nur das Lob des Dekanatspräses, der es typisch schwäbisch mit „Es war schee“ auf den Punkt brachte, sondern auch den verdienten Beifall der beeindruckten und berührten Gottesdienstbesucher.

Für diese Musica sacra waren an diesem Abend die Chöre aus Blochingen, Boms, Braunenweiler/ Renhardsweiler, Ennetach, Ebersbach, Ebenweiler, Herbertingen, Hohentengen, Hundersingen, Königseggwald/ Hoßkirch, Lampertsweiler/ Boos, Mengen, Riedhausen und Scheer unter der Leitung von Wolfgang Vollmuth zuständig. Wichtiger musikalischer Begleiter des Abends war Dekanatskirchenmusikdirektor Matthias Wolf als einfühlsamer und sicherer Mann an der Orgel, aber auch als Kantor.

Allen Beteiligten galt beim anschließenden Zusammensein im Dorfgemeinschaftshaus Sonnenhof der Dank und das Kompliment von Roswitha Lutz, der Vorsitzenden des gastgebenden Kirchenchores Ebenweiler. Mit 220 Sängern war es nicht nur eines der großen Treffen, sondern auch ein qualitätsvoller Beweis der Arbeit in den Chören im Dienste der Musica sacra. Dekanatskirchenmusikdirektor Matthias Wolf dankte den Chören für ihr Mittun und dem Ebenweiler Kirchenchor für die Gastfreundschaft. Dass die Chöre nicht nur geistliches Liedgut beherrschen, bewies der Kirchenchor Ebenweiler mit den weltlichen Chorsätzen „Bajazzo“, „Ein frohes Lied“ und dem, das Chöretreffen beendenden „Abendfrieden“.