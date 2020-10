19-Jährige flüchtet nach Verkehrsunfall

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt der Polizeiposten Altshausen gegen eine 19-jährige Autofahrerin, die am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf der B 32 eine Leitplanke touchierte und anschließend wegfuhr, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, das teilt die Polizei mit. Zeugen hatten den Verkehrsunfall beobachtet und daraufhin die Polizei verständigt. Die 19-Jährige und deren beschädigter VW Polo konnte von einer Streifenwagenbesatzung an der Wohnanschrift angetroffen werden. Sowohl am Auto als auch an der Leitplanke entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro.