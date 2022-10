18-Jähriger missachtetVorrang

Am Mittwoch gegen 7 Uhr ereignete sich auf der L 285 an der Kreuzung Musbach/Aulendorf ein Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von rund 26 000 Euro. Ein 18-Jähriger wollte mit seinem VW Tiguan nach links abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines VW Sharan. Dessen 53-jährige Fahrerin konnte trotz einer Gefahrenbremsung die Kollision nicht verhindern. Durch den wuchtigen Zusammenstoß wurde der Wagen des 18-Jährigen nach rechts in den Kreuzungsbereich geschleudert. Schlussendlich kippte sein Fahrzeug auf ein Leichtkraftfahrzeug des Herstellers AIXAM, dessen 15-jährige Fahrerin in der Kreuzung stand. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Am VW Tiguan und dem VW Sharan entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Der Abschleppdienst kümmerte sich um beide Wagen.