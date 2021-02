18-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

Deutliche Anzeichen einer Drogenbeeinflussung hat ein 18-Jähriger aufgewiesen, der am Dienstag gegen 6.45 Uhr auf der Fahrtstrecke zwischen Ebersbach-Musbach und Bad Saulgau von Polizeibeamten kontrolliert wurde, das teilt die Polizei mit. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC und Amphetamin, woraufhin die Beamten die Blutentnahme in einem Krankenhaus veranlassten. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs konnten zudem Kleinstmengen an Marihuana aufgefunden und letztlich von den Polizisten beschlagnahmt werden. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Sollte eine positive Drogenbeeinflussung im Blut bestätigt werden, erwarten den 18-Jährigen strafrechtliche Konsequenzen.