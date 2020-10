18-Jähriger begeht Unfallflucht

Drei beschädigte Fahrzeuge und Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Freitag gegen 6.30 Uhr auf der L 288 zwischen Riedhausen und Wilhelmsdorf gewesen. Die Polizei teilt weiterhin mit, dass die Außenspiegel zweier Lastwagen im Begegnungsverkehr aneinander streiften, wobei ein Spiegel abgerissen wurde und auf die Motorhaube eines dahinter fahrenden Renault-Fahrers prallte. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Unfall mit seinem orange/roten Lastwagen ohne anzuhalten weiter. Aufgrund der Beschreibung fanden die Beamten den beschädigten Lastwagen des 18-jährigen Unfallverursachers an einer Baustelle in der Nähe. Den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.

Mehr zum Thema Hoßkirch Unbekannte stehlen Fahrzeugteile