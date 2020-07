17-Jähriger stürzt mit Motorrad

Auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Stuben und Blönried ist am vergangenen Freitag ein Jugendlicher mit seinem Leichtmotorrad gestürzt. Der 17-Jährige fuhr gegen 12.45 Uhr in Richtung Stuben, als ihm in einer Kurve ein BMW entgegenkam, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Nachdem sich Motorrad und Auto passiert hatten, stürzte der KTM-Fahrer und verletzte sich dabei leicht. Die Polizei vermutet, dass der 60-Jährige mit seinem BMW nicht weit genug rechts, der 17-Jährige mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren ist. Der Motorradfahrer kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. An dem Leichtkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1000 Euro.