16-Jähriger Motorradfahrer stürzt

Eigenverschuldet ist ein Motorradfahrer am Mittwoch kurz nach 18 Uhr auf der Landesstraße zwischen Ebersbach und Aulendorf gestürzt. Das teilt die Polizei mit. Der 16 Jahre alte Jugendliche kam in einer Linkskurve von der Straße ab, stach mit seinem Leichtkraftrad in einen Acker ein und wurde von der Maschine geworfen. Er verletzte sich leicht und wurde zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An seiner Maschine entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.