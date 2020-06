15 Jungstörche in Ebenweiler Nestern

Beim Beringen der beiden Storchenkinder auf Ebenweilers Rathaus hat Ute Reinhard, Storchenbeauftragte des Regierungspräsidiums, noch einmal die Nachwuchsbilanz ihrer gefiederten Schützlinge in der 1200-Einwohnergemeinde aktualisiert.

Obwohl aus drei Horsten in 2019 in diesem Jahr 13 geworden sind, ist die Zahl der in den nächsten Tagen flügge werdenden Jungstörche nicht im gleichen Maß gewachsen. Kälteeinbrüche und Starkregen ließen besonders in den Nestern der neu angesiedelten, meist erstmals brütenden Paare in der Regel nur ein Küken überleben.

Nur auf dem hölzernen Mast zwischen Oberhofstraße und Rußäcker, wo sich ein dreijähriger Storchenmann aus Michelwinnaden mit der untreuen Störchin – sie hat ihren Partner vom vergangenen Jahr im Rathausnest schnöde verlassen – eingerichtet hat, werden demnächst von drei geschlüpften Jungvögeln noch zwei flügge. Der Gehörnte auf dem Rathaus hat mit einer erfahrenen achtjährigen Schweizerin aus Gittingen ebenfalls zwei Junge groß gezogen und auch in Ebenweilers vor einigen Jahren erstem Nest „Am Bachwegle“ konnte Ute Reinhard zwei kräftige Jungtiere (je drei Kilogramm) beringen. Im vor vier Jahren entstandenen Horst am Ortsausgang Richtung Fronhofen haben von vier Geschlüpften drei überlebt.

Zwei Horste blieben leer, in einem wird noch gebrütet. Insgesamt werden in Ebenweiler – wenn nichts mehr dazwischen kommt – 15 Jungvögel ins Leben aufbrechen. Bemerkenswert findet die Storchenspezialistin, dass fünf der neu Zugezogenen aus der Schweiz kamen, vier sind in Frickingen geboren, acht tragen Ringe aus anderen oberschwäbischen Stationen von Oggelhausen über Steilingen bis zum Affenberg in Salem.

Die Störchin im neuen Horst an der Fleischwanger Straße stammt aus Raisting in Oberbayern. So weit bekannt, ist jedoch bis jetzt kein Ebenweilener in die Heimat zurück gekehrt.