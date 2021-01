11 000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Leichte Verletzungen hat ein 32-jähriger Opel-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch um kurz nach 17 Uhr auf der L286 bei Altshausen erlitten, das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Ein hinterherfahrender 26-Jähriger, der ebenfalls mit einem Opel unterwegs war, erkannte zu spät, dass der 32-Jährige seine Geschwindigkeit verringert hatte, um in Richtung Watt abzubiegen. Da ihm ein Ausweichen nicht möglich war, krachte der 26-Jährige in das Heck des Vorausfahrenden und wurde durch den Aufprall in die angrenzende Grünfläche abgewiesen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 11 000 Euro.