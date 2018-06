Zwei Bushaltestellen fallen weg

Mit Beginn des Winterfahrplans zum 14. Dezember fährt das Busunternehmen Kink aus Legau die zwei Aitracher Haltestellen am Kirchplatz und der Memminger Straße nicht mehr an. Den Wegfall der Haltestellen teilte die Regierung von Schwaben (Augsburg) vor Kurzem mit. Die Firma Kink hatte im August eine Änderung der Liniengenehmigung der Haltestellen in Aitrach an der Strecke Legau-Memmingen aufgrund geringer Fahrgastauslastung in der Illertalgemeinde beantragt, nachdem zwischen Aitrach und Bad Wurzach eine Linie eingerichtet wurde.

Daher erteilten nach einem Anhörungsverfahren sowohl das Regierungspräsidium Tübingen als auch das Landratsamt Ravensburg ihr Einvernehmen zu dem Wegfall. Zustimmung kam auch aus Bayern, hier sahen das Landratsamt Unterallgäu und die Verwaltungsgemeinschaft Illerwinkel ebenfalls keine Notwendigkeit, Aitrach weiterhin zu bedienen.

Denn, so die zuständigen Behörden, es gäbe immerhin noch die Möglichkeiten von Aitrach mit der Bahn oder mit der RAB-Buslinie nach Memmingen zu fahren und dann innerhalb von Memmingen mit dem Stadtbus weitere Haltestellen anzufahren.

Die Gemeinde Aitrach bedauert den Beschluss, durch den bis zu insgesamt 16 Zu- und Aussteigemöglichkeiten wegfallen und wies bei einer Anhörung auf diese künftigen Einschränkungen, gerade im Hinblick auf die ältere Bevölkerung, hin. So halte der Kink-Bus künftig nur noch an der Illerbrücke in Aitrach-Ferthofen. Laut Hauptamtsleiter Roland Neumaier wurden auch schon einige besorgte Bürger wegen der Haltestellenstilllegung bei der Gemeindeverwaltung vorstellig. Die Gemeinde könne noch bis zum 10.Dezember Widerspruch einlegen. Dies wolle man möglicherweise ins Auge fassen.