Zigarettenkippen lösen Feuer aus

Schnell Entwarnung gegeben hat die Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch, kurz vor 0.30 Uhr, nachdem sie zu einem Brand in die Turn- und Festhalle im Oberhauser Weg gerufen wurde. Das berichtet die Polizei. Wie sich herausstellte, waren in einem großen Aschenbecher im Raucherzelt Servietten entsorgt worden, die durch eine Zigarettenkippe in Brand gerieten. Der dabei entstandene Rauch aktivierte einen der Rauchmelder. Laut Polizeibericht war das kleine Feuer bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht worden.