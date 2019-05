Zeugen eines Unfalls in Aitrach gesucht

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall, der sich am Mittwoch gegen 11.30 Uhr im Espenweg in Aitrach ereignet hat. Eine unbekannte Autofahrerin stieß laut Polizei beim Rangieren mit ihrem schwarzen Mercedes-Benz, vermutlich eine A-Klasse, gegen eine Gartentür und einem Metallpfosten und fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Beschädigt müsste das Fahrzeug hinten links am Reifen und an der Felge sein. Der Pkw soll laut Angaben eines Zeugen von einer Frau mittleren Alters gefahren worden sein. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561/84880, zu wenden.