Wolfgang Depfenhart wird Ehrenvorstand

Ein neues Konzept für ihr Gemeinschaftskonzert mit der Musikkapelle Hauerz hat der Musikverein Aitrach ausgearbeitet. Am Sonntag wurde spätnachmittags bereits zu Kaffee und Kuchen in die Festhalle in Aitrach zum Konzert geladen. Relativ spontan mussten die Musikanten das Konzert wegen der nahenden Hallenbelegung mit Geflüchteten um vier Wochen vorverlegen.

Aber Musikanten können als Team zusammen viel bewegen und haben eindrucksvoll bewiesen zu was sie musikalisch in der Lage sind: Da lassen einen die Hauerzer Musikanten in „Second Waltz“ im Walzertempo schwelgen, wecken Tanzlust in „Matrimony“ mit grandiosen Posaunensoli und lassen in "Lipizzaner-Parade" eine Herde wilder Hengste durch die Aitracher Festhalle galoppieren.

Der Musikverein Aitrach begann seinen Konzertteil mit der Konzertovertüre „Where Eagles Soar“, welche die Schönheit und Weite des US-Staates Main und die Freiheit der Adler beschreibt. Harald Dengler begeisterte als Solist in „Carrickfergus“. Mit großer Musicalmusik erfreuten beide Kapellen die Zuhörer: Die Hauerzer spielten „The Phantom oft the Opera“ von Andrew Lloyd Webber, die Aitracher Musikanten boten Highlights aus „Tanz der Vampire“.

Der Aitracher Ehrendirigent Karl Münsch (98) konnte leider kurzfristig nicht dabei sein, als sein mit Dieter Kölbl komponiertes musikalisches Geschenk „Mein Aitrach“ das erste mal vor Publikum gespielt und gesungen wurde. Sichtlich stolz moderierte Bürgermeister Thomas Kellenberger dem Publikum das neue Stück an. Für den wertvollen Aitracher Tausendsassa Karl Münsch wurde gefilmt.

Klaus Wachter vom Blasmusikkreisverband Ravensburg war nicht nur als Saitenwürstle-Testesser geladen, er ehrte auch verdiente Musiker: zehnjährige Fördertätigkeit als Jugendleiterin: Cornelia Rothärmel; 10 Jahre: Alexander Kiebler, Viktoria Hofmann und Annalena Holl; 20 Jahre: Vorstand Christian Hock, Markus Leonhardt, Tobias Frey; 30 Jahre: Vorstand Florian Schmaus, Caroline Buffler, Susanne Kuhn; 40 Jahre: Werner Springer

Konrad Natterer ist seit 1967 Musikant und wurde nach 55 Musikantenjahren zum Ehrenmitglied ernannt. Wolfgang Depfenhart war 22 Jahre erster Vorstand des Vereins und hat neben einem Anbau für den Musikraum mehrere große Musikfeste für den Verein organisiert. Mit seiner zupackenden Art und viel Arbeitseifer ist und bleibt er eine feste Stütze im Verein und wurde zum Ehrenvorstand berufen.