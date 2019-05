Wo muss notfalls gespart werden?

Im Vorfeld der Gemeinderatswahl am 26. Mai hat die „Schwäbische Zeitung“ die vier in Aitrach antretenden Listen CDU, Freie Liste (FLA), SPD und FDP vier Fragen zu kommunalpolitischen Themen gestellt.

Viele Experten sagen einen Rückgang der Konjunktur voraus. Wenn Einnahmen nicht mehr so üppig sind wie zuletzt, wo muss gespart werden?

CDU: Durch weitsichtige Finanzpolitik sind wir in der glücklichen Lage, keinen Investitionsstau zu haben. Wir verwenden die derzeit zur Verfügung stehenden Mittel in dringend anstehende Sanierungen. Wir haben bereits viel Geld in Tiefbau und Gebäudesanierung gesteckt. Mit viel Augenmaß und auf die absehbaren Bedürfnisse zugeschnitten, so wie im Moment auf die Sanierung unserer Grundschule. Das hat es uns bisher erlaubt, bei den Steuern und Gebühren auf einem sehr günstigen Niveau zu bleiben.

FLA: Wir sind zuversichtlich, dass die verantwortungsbewusste, vorausschauende Finanzplanung der Gemeinde durchaus in der Lage ist, eventuellen Unwägbarkeiten der konjunkturellen Entwicklung zu begegnen. Unser ambitioniertestes Projekt, der Um- und Ausbau des Schulgebäudes mit Integration einer Kinderkrippe, ist auf den Weg gebracht, seine Finanzierung gesichert. Sollte es wider Erwarten dennoch zu finanziellen Engpässen kommen, könnten Sanierungen von Straßen / Brücken aufgeschoben werden.

SPD: Die Steuerschätzung geht von steigenden Einnahmen aus, allerdings nicht in der erwarteten Höhe. Investitionen sind bereits getätigt oder sind in der soliden Finanzplanung, wo nicht mehr steigende Steuereinnahmen berücksichtigt sind, bis 2022 eingeplant. Dass Gemeinderat und Verwaltung gemeinsam mit Augenmaß reagieren, wurde im Jahr 2011 beim Rückgang der Gewerbesteuer bewiesen. Da momentan keine Rezession erwartet wird, ist Zuversicht und nicht Panik angesagt, weil zeitnah reagiert werden kann.

FDP: Wir Freien Demokraten wollen die Standortvorteile von Aitrach weiter ausbauen. Neben den „Klassikern“ Bauen, Digitalisierung und Mobilität zählt ein weiterer Punkt: die Natur. Keine Metropolregion kann uns das Wasser reichen, wenn es um die Natur geht. Sie trägt wesentlich dazu bei, dass unsere Region so lebenswert ist. Sicherung des Artenreichtums, Gewässerschutz: Es gibt viel zu tun. Mit Aitrach brummt“ zum Schutz von Wildbienen haben Heike und Markus Helfenstein nur den Anfang gemacht.