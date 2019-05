Widerstand gegen Kiesabbau ist kein Thema

Im Gegensatz zu verstärkten Vorbehalten rund um den künftigen Kiesabbau im Bereich Bodensee-Oberschwaben gibt es in den Gemeinden Aitrach und Aichstetten eine breite Zustimmung zur Fortschreibung im Regionalplan. Diesen erläuterte Verbandsdirektor Wilfried Franke in einer gemeinsamen Sitzung den Ratsmitgliedern der beiden Gemeinden.

Schwerpunkte der Präsentation waren Informationen zum Rohstoffabbau und Rohstoffsicherung. Die Belange des Abbaus und dessen Verwertung brachten Jürgen Unglehrt als Vertreter des Sand- und Kieswerks sowie Otto Birk von der Handwerkerschaft den Gremien näher. Beide betonten die Notwendigkeit und Sicherung weiterer Abbauplanungen.

Jahrzehntelang gute Erfahrungen im Kiesabbau

Diese Punkte unterstrich auch Aitrachs Bürgermeister Thomas Kellenberger in seiner Begrüßung, in der er auf jahrzehntelange gute Erfahrungen im Kiesabbau in der Gemeinde verwies. In Aitrach werde der Kiesabbau positiv bewertet, wozu auch die Rekultivierung und die Schaffung von Naturschutzgebieten und Seen beigetragen hätten. Sorgen mache er sich hinsichtlich der momentan ausgewiesenen knappen Reserven von Kies und Sandabbaumöglichkeiten während der nächsten fünf bis sechs Jahre mit Blick auf die örtlichen Betriebe. Hier sieht der Rathauschef konkret die Versorgung gefährdet.

Verbandsdirektor Franke betonte den staatlichen Auftrag zur Fortschreibung des Planes aus dem Jahr 1996, welche zwischen 2020 und 2022 zum Abschluss kommen soll. Darin soll der künftige Bedarf dargelegt werden. Er verwies auf eine “erhebliche Belastung” von Leutkirch und Aitrach. So habe es im Vorjahr beim Beteiligungsverfahren sehr viel Widerstand von Bürgern, Gemeinden und Trägern öffentlicher Belange gegeben. Der Großteil der Gesamtförderung von durchschnittlich neun Millionen Tonnen pro Jahr, so Franke, werde in der Region benötigt. Der Rest werde etwa nach Vorarlberg geliefert.

Kiesabbau werde in der Öffentlichkeit als Raubbau disqualifiziert, meinte Jürgen Unglehrt, betonte jedoch auch: „Wir sind besser als unserer Ruf, wir arbeiten für Flora und Fauna”. Aktuell könne man noch für die nächsten zwei bis dreieinhalb Jahre in Aitrach Kies abbauen. Deshalb habe man die Förderung bereits gedrosselt, die momentane Lieferkapazität bedeute einen absoluten Tiefstand.

Dies bestätigte auch Otto Birk. Der heimische Bauunternehmer verwies auf die Symbiose zum Sand- und Kieswerk Aitrach und bedauerte die Kontingentierung, die bei seiner Firma zu ständigem Zukaufen und damit nicht gerade umweltfreundlichen weiten Wegen mit Lkw und Mehrkosten für die Bauherren führe. „Helft uns, dass dieses Verfahren schnell durchkommt“, lautete Birks Appell an die Gremien. Ratsmitglied Bernhard Miorin (FWA) thematisierte eine mögliche Förderung von Recyclingmaterialien über Preise. Franke verwies darauf, dass bereits heute Abbruchmaterialien zu 90 Prozent recycelt werden. Birk stellte hierzu fest, das es Realität sei, dass Recyclingmaterial seitens der Kundschaft wenig gewünscht sei. Christian Hock (FWA), Peter Beuter (SPD), Carla Mayer (CDU), Manfred Graf und Helmut Schmaus (CDU) wünschten sich eine vorweg frühzeitige Lösung für die Gemeinde. „Wir denken hier alle in die gleiche Richtung”, stellte auch Bürgermeister Kellenberger fest.