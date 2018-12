Weihnachtliches Wohlfühlprogramm

- Weihnachten ist die Zeit der Besinnung, der Erinnerung und der Liebe: Von all dem war auch heuer wieder etwas bei der jährlichen Weihnachtsfeier im Aitracher Seniorenzentrum zu spüren. Dort hatte die Leiterin Slavica Tillich mit ihrem Fachpersonal und vielen ehrenamtlichen Helfern wieder ein Wohlfühlprogramm für die Heiminsassen zusammengestellt.

Helfen, sich um die Alten kümmern und sie nicht allein lassen, dabei immer eine Verbesserung der Versorgungsqualität anstreben und Fachpersonal integrieren, dies nannte Tillich als wichtigste Aufgaben der Einrichtung. Dafür würden unter anderem im Jahresablauf einige gemeinsame Veranstaltungen wie auch die Aitracher Senioren-Weihnachtsfeier sorgen, in die auch die Angehörigen eingebunden werden.

Alles hat seine Zeit im Leben. Saß man in früheren Zeiten im kleineren Familienverbund in der Runde unter dem Christbaum, hat sich die Sitzordnung im Alter verändert. Nun saß man in einer langen Reihe an einer Tafel. Darüber dachten vielleicht einige etwas wehmütig nach. Das, was verbindet und die Zeiten überdauert hat, sind jedoch die Lieder zum Weihnachtsfest. Die wurden von Sängern des Silcher-Chors aus Leutkirch mit Musikbegleitung vorgetragen, und da benötigten die Alten beim Mitsingen kein Textbuch. Sowohl Melodien als auch Texte waren noch „drin“, so was verlernt man halt nicht. Das berührte und beeindruckte Heimbewohner und deren Angehörige. Aber nicht nur die Seele wurde an diesem Nachmittag gestreichelt, auch die Kaffeetafel war weihnachtlich mit wohlschmeckenden, bunten Backwaren sowie leckeren Getränken gedeckt. Und wenn nicht gesungen wurde, spielte das Musikduo Sonja & Co aus Boos zur Unterhaltung auf. Zum Lächeln, aber auch zum Nachdenken sorgte ein Pflegerinnentrio mit Beitrag „Vater Unser“.

Die Wertigkeit und den Zuspruch der Gesellschaft für die älteren Mitbürger spiegelte sich in der Besucherliste wider: Neben Bürgermeister Thomas Kellenberger und seiner Stellvertreterin Carla Mayer wohnten die Ortspfarrer Ernst-Christof Geil und sein evangelischer Kollege Christoph Stolz sowie Regionalleiter Steffen Bucher der Feier bei. Auch die ständigen Unterstützer der Heimbewohner waren gekommen, etwa der Förderverein, dessen Mitglieder sich das ganze Jahr ehrenamtlich mit Dieter Müller an der Spitze bemühen, sowie die vielen Helfer rund ums Haus.