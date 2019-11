Der Gospelchor Aitrach lädt im Advent zu seinen Weihnachtskonzerten ein: Am Samstag, 7. Dezember, in die Pfarrkirche St. Gordian und Epimachus in Aitrach und am Sonntag, 15. Dezember, in die Dreifaltigkeitskirche in Leutkirch. Die Konzerte beginnen jeweils um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr). Mit seinem Programm bietet der Chor mit Band einen Rückblick auf das vergangene Konzertjahr. Neben traditionellen und modernen Gospels und Spirituals stimmen besinnliche Melodien, Popsongs und ein afrikanische Lieder auf die Advents- und Weihnachtszeit ein. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Der Chor bittet um Spenden für gemeinnützige Organisationen, um bedürftigen Menschen zur Weihnachtszeit ein wenig Licht in die dunkle Jahreszeit zu bringen.