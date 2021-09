Wechsel bei den Aitracher Integrationsmanagerinnen

von Olaf Schulze

Aitrach (olas) - Diplom Sozialpädagogin Anna Fischer löst Elfriede Reitz bei der Flüchtlingsbetreuung in Aitrach ab. Die 34-jährige Fischer aus Leutkirch studierte Sozialpädagogik in Heidelberg und arbeitete zuletzt in Hamburg mit Flüchtlingen. Sie übernimmt die Vollzeitstelle der fünfeinhalb Jahre währenden Amtszeit von der Diplom Sozialpädagogin Reitz in Aitrach, Aichstetten und Leutkirch. Zu diesem besonderen Anlass lud Aitrachs Bürgermeister Thomas Kellenberger auch die Mitglieder des Freundeskreises ein, die sich seit Jahren selbstlos um die Flüchtlinge und Asylbewerber in der Gemeinde kümmern. Der Gemeindechef erinnerte an die Anfänge im Jahr 2015, als die ersten Flüchtlinge aus Afrika im “Garni” untergebracht wurden. Da fanden sich spontan 26 Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde zusammen, um sich für die Neubürger zu engagieren und zu helfen.

Bereits 2014 kam das Thema Flüchtlinge in der Gemeinde auf mit der Verpflichtung, diese in der Gemeinde unter zu bringen. Das war durchaus ein kritisches Thema, wenn plötzlich junge Männer aus Schwarzafrika nach Aitrach kamen. In einer Bürgerversammlung hierzu kamen unterschiedliche Meinungen zur Sprache, da habe er “schon ein mulmiges Gefühl” gehabt, dass viele ältere Menschen positiv reagierten habe ihn schon überrascht, so Kellenberger. Ein negatives Ereignis war eine Demo von rechten Asylgegnern im Jahr 2016. “Das habe man sich gar nicht vorstellen können”, inzwischen habe sich die Lage in der Illertalgemeinde beruhigt, es war eine bewegende Zeit “auch ich habe Vieles über die Menschen gelernt”.

Kurt Hartschuh, ein Mann der ersten Stunde und Ansprechpartner beim Freundeskreis, berichtete von den Anfängen und den Bedenken und Ängsten von Teilen der Nachbarschaft, die sich allerdings geändert habe. So haben sich die neuen Bewohner im Neubaugebiet an der Neuen-Welt-Straße beim Garni nicht negativ geäußert. Beim Freundeskreis fanden sich damals engagierte Bürgerinnen und Bürger zusammen, die sich zunächst um die “Allgemeinen Dinge” wie Sprachunterricht, Essen, Kleidung und Geschirr, Möbel, Behördengänge und Arztbesuche, sowie Fahrräder mit Prüfung kümmerte, das war eine tolle Sache.

Aktuell stehen jedoch andere Themen und Herausforderungen auf dem Programm: In Corona Zeiten habe eine 14-tägige Quarantäne im “Garni” den Einsatz des Freundeskreises (Nahrungsmittelbeschaffung) erfordert, zudem kümmere man sich aktuell um Asylverfahren, verpflichtende Identitätsnachweise und Passbeschaffungen sowie Arbeitserlaubnisse und Ausbildungsplätze. Sein Fazit: “Alles hat ziemlich geräuschlos geklappt.” Lob gab es auch für die konstruktive Zusammenarbeit mit der Verwaltung, und sehr großes Lob für die scheidende Integrationsmanagerin Reitz: “Du warst immer ansprechbar, hilfsbereit, freundlich und einfühlsam, dein Abschied nach fünfeinhalb Jahren tut uns weh.” Als Präsent überreichte er “etwas für die Schönheit” und einen Blumenstrauß, und ein gut gefülltes “Aitrach-Täschle” kam vom Bürgermeister.

“Mein Herz blutet ein bisschen”, gestand Elfriede Reitz sichtlich gerührt. Ich hätte ein Buch schreiben können über meine Zeit in Aitrach, habe habe viel hinzu gelernt.” Ohne den Helferkreis wäre überhaupt nicht gegangen, “da war immer Hilfe da.” Sie dankte jeden einzelnen Helfer, besonders Kurt Hartschuh für sein außerordentlich unermüdliches Engagement, “du warst immer ansprechbar.”

Viel zu bereden zum Thema Flüchtlinge und der Integrationsarbeit gab es bei den acht Gästen vom Freundeskreis im Anschluss des offiziellen Teiles der Veranstaltung.