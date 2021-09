Wappentalbrücke in Aitrach saniert

„Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht”, konstatierte Bürgermeister Thomas Kellenberger anlässlich einer Ortsbesichtigung an der kürzlich komplett sanierten Wappental-Brücke in Aitrach. Mitglieder des Gemeinderates begleiteten den Gemeindechef zum Begutachten des kürzlich fertig gestellten Brückenwerkes. Kellenberger erinnerte an insgesamt acht Brücken, die auf Aitracher Gemarkung stehen und für deren Unterhaltung die Gemeinde zuständig sei. Seit neuestem habe man ein weiteres „Kind“ im Bau und dann auch den Unterhalt, nämlich die Brücke über die Aitrachmündung in die Iller. Der entlang der Iller von Aitrach nach Mooshausen verlaufende Weg wird vielfach von Radfahrern und Spaziergängern genutzt.

Das Thema Brückensanierung begleite die Gemeinde bereits seit 20 Jahren. Da wurden im Rahmen einer Generaluntersuchung teilweise erhebliche Mängel festgestellt, die es galt, abzustellen und wofür die Gemeinde viel Geld in die Hand nehmen musste, so Kellenberger. Die Wappental-Brücke war eines das „Sorgenkinder“. Damals schien eine notwendige Sanierung schlicht zu teuer, daher wurde 2004 zur Belastungsminimierung das zulässige Gesamtgewicht von 16 auf 3,5 Tonnen beschränkt. Sechs Jahre später wurden dann mehrere Tausend Euro für dringende Ausbesserungen aufgewendet, verbunden mit späteren regelmäßigen Überprüfungen.

Grünes Licht für eine Gesamtsanierung gab es dann nachdem das Land erstmalig ein Brückensanierungsprogramm auf den Weg brachte, so dass nun die Gemeinde 60 000 Euro Zuschüsse für die rund 190 000 Euro Maßnahme erhalten wird. Da wurde unter anderem auch eine neue Bodenplatte eingebaut, was zur Erhöhung zum alten zulässigen Gesamtgewicht führte, so dass nun auch wieder die Land- und Forstwirtschaft kreuzen kann.

Der Gemeindechef zeigte sich erleichtert darüber, das nun der „Brückenberg“ nach 20 Jahren überwunden sei. Bleiben noch die beiden Brückenwerke über die Aitrachmündung und die Kanalbrücke, deren Maßnahmen bereits begonnen wurden.

Die, im Jahr 1903 errichtete Kanalbrücke überquert einen Flusskanal am Eingang des Tales unweit der Wappentalbrücke , wo die Kleinwasserkraftwerke GmbH & Co.KG (Memmingen) Strom erzeugen. Die Unterhaltungslast des Triebwerkskanales liegt bei dem Betreiber, des Wasserkraftwerkes. Zur den Sanierungskosten von etwa 72 000 Euro trägt die Gemeinde 38 000 Euro bei. Im Hinblick auf die forst- und landwirtschaftliche Nutzung wird eine Tragfähigkeit von 30 Tonnen erreicht.