Wappentalbrücke in Aitrach wird saniert

- Die Wappentalbrücke über das Flüsschen Aitrach in der Gemeinde Aitrach wird im nächsten Jahr für 150 000 Euro saniert. Nachdem die Kommune für insgesamt acht Brücken verantwortlich ist und diese in einem verkehrssicheren Zustand erhalten muss, wurde das bei einigen Brücken in den vergangenen Jahren bereits verwirklicht. Nun steht erneut eine aufwendige, vom Gemeinderat einstimmig genehmigte, Sanierungsmaßnahme ins Haus.

Die hohen Sanierungskosten des in die Jahre gekommenen 1967 erbauten Brückenbauwerkes führten in den vergangenen Jahren immer wieder zu einer Verschiebung der Maßnahme, trotz einer erheblichen Schadensfeststellung am Bauwerk anlässlich einer Gesamtuntersuchung aller Aitracher Brücken im Jahr 2015. Für die geplanten Kosten der Wappentalbrücke erhoffte sich Kämmerer Johannes Simmler einen Zuschuss von 50 Prozent vom Land Baden-Württemberg nachdem ein vorheriger Antrag wegen fehlender Geldmittel scheiterte. Jetzt fließen immerhin 60 000 in die Gemeindekasse, was einen 40-prozentigen Zuschuss bedeute, so Simmler und dies sei dennoch sehr zufriedenstellend.

Keinesfalls zufriedenstellend sei jedoch der aktuelle Zustand der Brücke. Die bei Prüfungen als kritisch eingestufte Wappentalbrücke wurde bereits im Jahr 2004 auf 3,5 Tonnen und auf niedrigere Geschwindigkeit beschränkt. Durch den Einbau eines zusätzlichen Stahlträgers soll nun eine Lastenerhöhung von zwölf beziehungsweise auf 16 Tonnen erreicht werden, gerade im Hinblick auf dem landwirtschaftlichen Verkehr. Die Mängel an der Stahlkonstruktion, an den Widerlagern und an den Stahlbetonstützen werden beseitigt und erneuert. Das gleiche gelte für das Geländer. Im Zuge der Sanierung wolle man auch noch mit dem unterhaltspflichtigen Betreiber eine Kleinwasserkraftwerkes über ein gemeinsam koordiniertes Sanierungskonzept der zweiten Brücke sprechen, die den parallel fließenden Aitrach-Kanal in unmittelbarer Nähe überspannt.