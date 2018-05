Sachschaden von rund 3000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 12.50 Uhr in der Hauptstraße entstanden. Die 75-jährige Fahrerin eines VW-Golf war vom Sankt-Konrad-Weg nach rechts in die Hauptstraße eingebogen. Wie die Polizei mitteilt, hatte sie hierbei einen von links kommenden 20-jährigen Autofahrer übersehen. Bei dem seitlichen Streifvorgang der beiden Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt.