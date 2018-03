Eine 50-jährige Fahrerin ist am Samstagnachmittag gegen 14.25 an der Einmündung Bahnhof-/Schloßbergstraße mit einem von links kommenden 57-jährigen Autofahrer zusammengestoßen. Dabei entstand ein Schaden von rund 7000 Euro. Die Frau war von der Schloßbergstraße kommend in die Bahnhofsstraße eingefahren und missachtete dabei die Vorfahrt des Mannes, so die Polizei. Personen kamen nicht zu Schaden.