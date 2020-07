Viele Stars kommen zum Benefizkonzert nach Aitrach

Ein großes Benefiz-Schlagerfestival findet am Samstag, 7. November, ab 18.30 Uhr in Aitrach statt. Schirmherr ist Bürgermeister Thomas Kellenberger. Die Veranstaltung ist zugunsten des Kinderhospiz’ St. Nikolaus in Bad Grönenbach. Unterstützt wird der Organisator durch den TSV Aitrach, dessen Mitglieder auch die Bewirtung der Gäste übernehmen.

Unter der Moderation der bekannten und beliebten Südtirolerin Sonja Weissensteiner (BR und ORF) und dem „Spaßmacher“ aus dem Schwarzwald Hansy Vogt (SWR) stellen sich in der Aitracher Halle bekannte Künstler aus Funk und Fernsehen in den Dienst der guten Sache.

Die Feldberger

Seit 33 Jahren sorgen die Feldberger für gute Laune im In- und Ausland und begeistern ihr Publikum mit ihren Liedern. Für Stimmung ist bei ihren Auftritten immer garantiert. Leider ist Anfang April Chris Laubis von der Gruppe im Höllental tödlich verunglückt. Seiner wird bei der Veranstaltung in Aitrach auch gedacht werden.

Liane, der Sonnenschein des deutschen Schlagers, ist im Odenwald aufgewachsen und singt seit ihrem 15. Lebensjahr. Durch viele Teilnahmen an Tourneen und zahlreichen Auftritten eroberte sie die Herzen ihrer Fans. Freuen dürfen wir uns auch wieder auf die „romantische Stimme aus Südtirol“ Graziano. Der in Bozen geborene Sänger stand bereits mit 4 Jahren auf der Bühne. Mit seiner tollen Stimme und seinem italienischen Charme verzaubert er ganz besonders die weiblichen Zuschauer.

Rockigere Titel

Oliver Thomas, der Junge aus dem Schwarzwald, ist auch bereits zum vierten Mal dabei und wird den Zuschauern einige seiner alten Hits und auch einige seiner neuen, rockigeren Titel präsentieren.

Aus der Schweiz kommen zwei ganz hübsche und bezaubernde Damen. Manuela Fellner begeisterte bereits in Günz die Zuschauer mit ihren Liedern und ihrem tollen Auftritt. Die erfolgreiche Sängerin und Mutter von einem Sohn ist immer „gut drauf“, wie sie auch selber sagt. Auch in Aitrach auf der Bühne ist ein quirliger Schlagerexport mit der frechen Kurzhaarfrisur, Marleen. Seit Herbst 2003 steht sie auf den Bühnen im In- und Ausland und ist stets ein gern gesehener Gast. Mit mittlerweile fünf eigenen Alben hören sie Songs einer selbstbewussten Frau, die mit ihrem Charme sicher auch die Herzen der Aitracher Schlagerfans erobern wird.

Freude und Begeisterung

Wer Nico Names aus dem Elsass live auf der Bühne gesehen hat weiß, was passiert. Von der ersten bis zur letzten Sekunde 100 Prozent Freude und Begeisterung. Ob jung oder alt, bei seinen Schlagern kommt kein Fan zu kurz.

Wenn es auf jemanden zutrifft, dass er es liebt zu musizieren, dann auf Simon Wild. Bald schon entdeckte er seine Liebe zur Steirischen Harmonika und stellt fest dass ihm Auftritte bei verschiedenen Veranstaltungen viel Freude machten. Seinen großen Durchbruch erzielte er 2018 als er bei der Sommerhitparade bei „immer wieder sonntags“ acht Wochen in Folge per Telefonvoting zum Sieger gewählt wurde, und dann erst im Finale unterlag.

Für sicher tolle Unterhaltung garantierten die Senkrechtstarter der Tanztempel, Elke, Harry und Theo. Das Publikum weiß es seit Jahren, da wo „Die Schornsteinfeger“ drauf steht, da sind sie auch zu 100 Prozent „drin“: Sie präsentieren Musik, mit allem was dazu gehört, und lassen den deutschen Schlagerfans nichts vermissen.

Joy of Voice

Joy of Voice begeistert mit temperamentvollen Bühnenshows das Publikum. Wunderbare Solisten, Ensemble, Lieder und Chorographien ziehen die Zuschauer in ihren Bann.

Der Veranstalter kündigt zudem noch „einen bekannten Überraschungsgast“ in der Mehrzweckhalle an.

Vorverkauf läuft

Karten für diesen Abend gibt es im Vorverkauf beim Ticketservice unter 0751 / 29555777 sowie online unter