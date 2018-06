Viehanhänger kippt auf Autodach.

Eine leicht verletzte Person sowie Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der am Montag gegen 12 Uhr an der Einmündung L 260/L 2009 geschah.

Eine 33-Jährige fuhr laut Polizei mit einem Skoda aus Richtung Illerbeuren kommend an die Einmündung heran, ließ einen herannahenden 24-Jährigen passieren und prallte beim Anfahren gegen dessen Viehanhänger, den sie nach eigenen Angaben übersehen hatte. Durch den Aufprall kippte dieser zur Seite und fiel auf das Autodach eines auf der Abbiegespur wartenden 22-jährigen Nissanfahrers.

Der durch die Kollision verletzte 22-Jährige musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sowohl der Anhänger, der Nissan als auch der Skoda mussten abgeschleppt werden.