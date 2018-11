Vie los beim runden Jubiläum des Aitracher Hobbymarkts

Zum 20. Mal hat der Imkerverein Aitrach seinen Hobby- und Handwerkermarkt in der Aitracher Festhalle veranstaltet.

Rund 50 Aussteller boten beim „Markt mit Atmosphäre“ eine Vielfalt ihrer größtenteils selbst gefertigten, kreativ gestalteten Produkte an, etwa Geschenkideen für den Gabentisch oder dekorativen Weihnachtsschmuck für Adventszeit und Feiertage.

Eine der Ausstellerin der ersten Stunde war Rosa Fackler aus Haslach. Sie fertigt Adventskränze und weihnachtliche Tischgestecke. Beim Verkauf der Weihnachtsdekorationen steht ihr dabei ihre Schwester Josefine Bierenstiel zur Seite. Sie gestalte alle ihre Produkte selbst, betont Rosa. Etwa 14 Tage vor dem Hobbymarkt beginne sie mit dem Kranzen, damit das Tannengrün lange frisch bleibe. Die Frische und die gute Qualität bestätigte auch die Stammkundin Brigitte Spatz. Für die Memmingerin sei der erste Weg beim Aitracher Markt zum Stand von Rosa, dort kaufe sie seit acht Jahren ihren Adventskranz. Ebenfalls 20 Jahre mit dabei ist der Gründer des Marktes, Ernst Riedle, der auch den Imkerverein aus der Taufe hob. Sein Stand bietet eine breite Palette von Imkerprodukten, von denen er Kerzen und Honigschnaps selbst herstellt sowie weitere Produkte hinzukauft. Für den Aitracher Markt gehe es ab September so richtig rund bei den Riedles, da helfe die ganze Familie zusammen, so auch Enkeltochter Anna, die heuer Kostproben von leckeren Apfelsaft anbot.

Einen Stammplatz hat seit vielen Jahren auch die Aitracherin Christa Merk, die Strickwaren anbietet – natürlich handgestrickt, wie in der guten alten Zeit. Sie habe schon immer gestrickt, erzählt sie, die letzten Jahre verstärkt Socken und Decken. Mit dem Erlös ihres Hobbys unterstütze sie eine Hilfsorganisation in Sri Lanka. Vielfältige Geschenkideen für jeden Geschmack und für jeden Geldbeutel gab es zu bestaunen, in und vor der Festhalle, die schon vor der Öffnung von zahlreichen Besuchern umlagert wurde. Moderne Produkte wie Schmuck, aber auch nostalgische wie Rasierpinsel oder lebensechte Babypuppen wurden angeboten. Nicht fehlen durften auch die Stände, an denen Leckereien wie Liköre, Marmeladen, Säfte, Konfekt und andere Süßigkeiten probiert und gekauft werden konnten. Man konnte Schauen, Schnabulieren, ein Schwätzchen halten oder sich informieren. Zum Beispiel bei den Imkern, die auf der Hallenbühne neben einen umfangreichen Angebot von Honigprodukten auch über die Imkerei mit ihren Gerätschaften präsent waren. Praktische Informationen vor Ort über ihre Arbeit lieferten auch einige kreative Hobbykünstlerinnen, denen man über die Schulter blicken konnte. Carina Miorin aus Vogt bei Ravensburg fertigt Mexiko-Schmuck, die Memmingerin Birgit Schilling spinnt Wolle an einem Spinnrad, Margit Guggenberger aus Volkratshofen beherrscht die Kunst des Klöppelns, die Memminger Töpferin Monika Krauth gab ihr Debüt in Keramik und Kunst in Aitrach, und Josefine Kramer aus Burgau bei Günzburg fertigte hölzerne Drechselarbeiten wie bunt bemalte Spielsachen sowie Skulpturen und Schalen.

Manfred Depfenhart, bis vor zwei Jahren noch Vorsitzender des Imkervereins, zeigte sich bei einem Rundgang sehr zufrieden über die vielen Besucher, sowie das vielfältige und ansprechende Angebot der Aussteller. Enttäuscht sei der ehemalige Organisator des Hobbymarktes jedoch über die Absage des Vorstandes zu seinem Wunsch gewesen, aus Anlass zum 20. Jubiläum eine besondere Aktion im Rahmen der Veranstaltung zu verwirklichen.