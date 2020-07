Verhandlung wegen räuberischem Diebstahl wird vertagt

Ein Mann, der bereits in der Justizvollzugsanstalt Ravensburg einsitzt wurde am jetzt einmal mehr dem Richter in Wangen vorgeführt. Wegen eines Gutachtens, das vor Verhandlungsbeginn nicht bekannt war, musste die Verhandlung allerdings verschoben werden.

Die durch den Staatsanwalt verlesenen Straftaten lauteten auf räuberischen Diebstahl, körperliche Misshandlung und Beleidigung. Dabei soll der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft in einem Supermarkt in Aitrach eine Flasche Wodka in seinen Rucksack gesteckt haben und sich ohne zu bezahlen an der Warteschlange an der Kasse vorbei geschlichen haben.

Eine Verkäuferin stellte den Mann und forderte ihn auf, den Rucksack zu leeren. Zunächst habe er nur einen Teil des Inhalts offenbart. Nach der Bitte durch die Verkäuferin alles heraus zu holen, flüchtete der Mann. Eine andere Angestellte des Supermarkts verfolgte den Dieb bis hinaus auf den Parkplatz, wobei sie durch die heftige Gegenwehr des Mannes verletzt wurde und dieser flüchten konnte. Einige Zeit später kehrte der Angeklagte erneut auf den Parkplatz des Supermarktes zurück. Dort stellte ihn die stellvertretende Filialleiterin und forderte ihn auf, die Wodkaflasche zurück zu geben. „Halt die Klappe, du Schlampe“, soll er zu ihr gesagt haben und ihm gelang erneut die Flucht. Später wurde er von der Polizei gestellt.

Als der Richter dem Angeklagten die Möglichkeit gab, sich zur Sache zu äußern, meldete sich sein Rechtsanwalt zu Wort. Der Betreuer seines Mandanten habe ihm ein Gutachten zukommen lassen, bei dem eine Strafminderung eine Rolle spielen könnte. Im Inhalt des Schreibens werde auf eine krankhafte Funktionsstörung des Gehirns hingewiesen sowie auf psychische Probleme und einer Suchtproblematik aufgrund von Drogen.

Für den Richter stellte sich nun die Frage, ob der Angeklagte zum Tatzeitpunkt überhaupt zurechnungsfähig gewesen ist. Aufgrund dieser Basis sei keine Urteilsfindung möglich. Eine Verhandlung sei deshalb nur im Beisein eines Gutachters möglich. Daher einigten sich das Gericht und der Staatsanwalt darauf, die Urteilsfindung auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen.