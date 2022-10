Verfolgungsfahrt endet an Straßenlaterne

Geflüchtet ist am Samstagabend ein Autofahrer, als er bei Aitrach von der Polizei kontrolliert werden sollte. Der mutmaßliche Grund: Der 37-Jährige besitzt keine Fahrerlaubnis, wie die Polizei berichtet.

Auf der Autobahn 96 an der Ausfahrt nach Aitrach versuchten Polizeibeamte aus Lindau gegen 22.30 Uhr den Mercedes Benz mit Ulmer Kennzeichen zu kontrollieren. Statt anzuhalten flüchtete der Fahrer. Die Flucht ging über die L 260 in Richtung Ortsmitte von Aitrach. Nach der Unterführung der A 96 bog der Fahrer in den St.-Konrad-Weg ab.

Aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit, kam der Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Beide Insassen blieben unverletzt.

Die Beamten nahmen deutlichen Atemalkohol wahr. Der Vortest schlug beim 37-jährigen Fahrer auch tatsächlich positiv an. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Außerdem wurde festgestellt, dass der 37-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihn erwarte eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft, so die Polizei.