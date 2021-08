Unfall beim Überholen in der Nähe von Aitrach

Zu einer Kollision zweier Fahrzeuge ist es am Donnerstagmorgen auf der Landesstraße zwischen Aitrach und Lautrach gekommen. Der Fahrer eines Wohnmobils scherte laut Polizei zwischen Untermuken und Obermuken zum Überholen eines vorausfahrenden Lastwagens aus und übersah dabei, dass ein hinter ihm fahrender 36-jähriger Seatfahrer versuchte, an ihm und dem Lastwagen vorbeizufahren. Beim seitlichen Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.