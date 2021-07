Unfall A96: Aitracher Feuerwehr befreit Fahrer aus Autowrack

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch gegen 13 Uhr, auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Aitrach und Memmingen. Ein Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Ravensburg war auf einen Sattelzug aufgefahren. Der junge Mann war in seinem Fahrzeug eingeschlossen und wurde von der Feuerwehr Aitrach mit hydraulischem Rettungsgerät befreit. Notarzt und die Besatzung des Rettungswagen aus Leutkirch versorgten den Verletzten und brachten ihm im Anschluss ins Klinikum Memmingen zur weiteren Versorgung. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die Richtungsfahrbahn in Richtung München gesperrt.