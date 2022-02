Unbekannte sägen den Aitracher Narrenbaum um

In der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte etwa gegen 2.30 Uhr den Narrenbaum in der Aitracher Hauptstraße umgesägt. Dabei war der knapp zwölf Meter hohe Baum erst am Samstag aufgestellt worden. Die Polizei und der Chef der Narrenzunft gehen von mehreren Tätern aus.

Das ist ewig schade, da steckte viel Arbeit drin.

Wegen Corona fällt die Fasnet in der Region heuer erneut in großen Teilen aus. Dennoch hat sich die Narrenzunft Roiweible im TSV Aitrach auch dieses Jahr entschlossen, einen Narrenbaum zu stellen. Zum zweiten Mal an der Hauptstraße, und zum zweiten Mal mit dem neuen Baumschmuck samt den neuen Schildern.

Seit Samstag stand der in seinem Schacht verkeilte Baum dort – aber nur für wenige Stunden. Denn in der Nacht auf Sonntag, gegen 2.30 Uhr oder auch etwas später, haben Unbekannte den Baum etwa einen Meter über dem Boden umgesägt. „Das ist ewig schade, da steckte viel Arbeit drin“, sagt Christian Zimmermann.

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag den Aitracher Narrenbaum abgesägt. (Foto: privat)

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag den Aitracher Narrenbaum abgesägt. (Foto: privat)

Schaden: geschätzte 2000 Euro

Der erste Präsident der Narrenzunft wurde über die Tat am Morgen danach informiert, sein Handy klingelte unentwegt. Als er am Tatort ankam, sah er im Schaft nur noch einen abgesägten Stumpf und den Rest des Baums am Gehweg liegen. Ein Teil des Schilderschmucks lag beschädigt daneben. Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 2000 Euro geschätzt.

„So wie er gefällt wurde, muss er auf die Straße gefallen sein und wurde dann auf den Gehweg gelegt“, so Zimmermann. Er geht von einem „gewissen Vorsatz“ aus. Ein Tatverdacht besteht laut Polizei derzeit noch nicht, es wird aber von mehreren Tätern ausgegangen.

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag den Aitracher Narrenbaum abgesägt. (Foto: privat)

Werden den Baum wieder aufstellen.

Seit einigen Jahrzehnten schon steht in Aitrach ein Narrenbaum, lange Zeit beim Rathaus, seit vergangenem Jahr an der Hauptstraße – wegen der besseren Sichtbarkeit. Umgesägt wurde er in den vielen Jahren noch nie.

„Ich kann mir keinen Reim drauf machen“, sagt Zimmermann zu möglichen Beweggründen der Täter. Eines weiß der Narrenpräsident aber sicher: „Wir werden den Baum wieder aufstellen, bis spätestens Fasnetssamstag soll er stehen.“