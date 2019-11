Unbekannte klauen Werkzeugkoffer aus Auto

Aus einem verschlossenen Auto, welches in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Aitracher Straße Eschachring vor einem Haus abgestellt war, sind zwei blaue Werkzeugkoffer der Marke „Makita“ im Wert von rund 400 Euro entwendet worden. In einem der Koffer befand sich ein Schlagbohrschrauber, im anderen das dazugehörige 227-teilige Bitset. Zeugenhinweise zum Täter und zum Verbleib der Werkzeugkoffer erbittet das Polizeirevier Leutkirch unter Telefonnummer 07561 / 84880.