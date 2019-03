Unbekannte brechen in Firmen ein

Drei unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in vier unterschiedliche Firmen in den Straßen „An der Chaussee“ und „Am Wirthsfeld“ eingebrochen. Sie hatten es laut Polizeibericht auf Bargeld abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen drangen sie demnach zwischen 20 Uhr und 6 Uhr in eine Fabrikationshalle in der Straße „Am Wirthsfeld“ ein. Gegen 1.30 Uhr versuchten sie ihr Glück in einer Zimmerei in der Straße „An der Chaussee“, mussten jedoch davon absehen, da die Türe stand hielt, so die Polizei. Zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr brachen sie in eine Werkstatt ein und im Anschluss gegen 2.45 Uhr in die daneben befindliche Firma. Die unbekannten Täter erbeuteten laut Polizeimeldung Bargeld in noch unbekannter Höhe. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, bei der Polizei in Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, anzurufen.