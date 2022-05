Ulrike Wiedenmann bleibt CDU-Vorsitzende

Ulrike Wiedenmann bleibt Vorsitzende des CDU-Ortsverbands in Aitrach. Nach längerer Corona bedingter Pause fand nun wieder eine Jahreshauptversammlung des CDU-Ortsverbands in Aitrach in Präsenz statt. Mit dabei waren auch Bürgermeister Thomas Kellenberger sowie der CDU-Bundestagsabgeordneten Josef Rief und der CDU-Kreisvorsitzenden Christian Natterer.

Im Mittelpunkt stand zunächst die Neuwahl des gesamten Vorstandsteams. Unter der Wahlleitung von Christian Natterer wurde die bisherige Vorsitzende Ulrike Wiedenmann erneut in ihrem Amt bestätigt. Manfred Graf behielt den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden, ebenso Helmut Eisenmann den des Schatzmeisters. Doris Maurer als „Neue“ im Team wurde zur Schriftführerin gewählt.

Die bisherige und wiedergewählte Vorsitzende bedankte sich bei den Mitgliedern für das Vertrauen. Besonders freue sie sich über die Wahl von Doris Maurer. Denn neue Mitglieder seien wichtig für den Fortbestand der CDU vor Ort, wird sie in der Medienmitteilung des Ortsverbands zitiert.

Josef Rief, der seit zwölf Jahren den Wahlkreis Biberach mit Aitrach in Berlin vertritt, erläuterte die derzeit schwierige Lage aufgrund der Krise in der Ukraine und warnte vor steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen für die Bevölkerung.

Helmut Eisele und Wilhelm Berger erhielten eine Urkunde samt Ehrennadel für über 40-jährige Mitgliedschaft in der CDU. Der Vorstand bedankte sich bei den Mitgliedern für die jahrelange Treue und Unterstützung.

Schwerpunkt des CDU-Ortsverbandes der nächsten Jahre soll auf der Kommunalpolitik liegen, heißt es in der Medienmitteilung weiter. Unter anderem stünden die Bürgermeisterwahl sowie die Kommunalwahl 2024 an. Im Gemeinderat Aitrach sei die CDU mit fünf Sitzen bisher gut vertreten. Dies solle auch künftig so bleiben.

Zu Ende ging die Versammlung mit einer Diskussion mit dem Abgeordneten Rief, dem Kreisvorsitzenden Natterer und Bürgermeister Kellenberger zu bundespolitischen Themen.