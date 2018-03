Typisch DRK: unkompliziert, problemlos

Samstagmorgen, 9 Uhr. Kreisbereitschaftsleiterin und Organisatorin Monika Brugger freut sich über 280 ehrenamtliche Rotkreuzler aus dem gesamten Altkreis Wangen, die den Weg in die Turn- und Festhalle gefunden haben, um sich in ihrer Freizeit fortzubilden.

Der Helfertag wird beim Kreisverband Wangen jährlich durchgeführt, ehrenamtliche Rotkreuzler aus allen sieben Ortsvereinen können hierbei wichtige Punkte sammeln. Um zum Beispiel als ehrenamtlicher Helfer im professionellen Rettungsdienst arbeiten zu können, müssen jährlich 30 Stunden anerkannte Fortbildungen geleistet werden.

„Es waren so viele Anmeldungen wie seit Langem nicht mehr“, sagt Monika Brugger und bedankt sich auch beim anwesenden Bürgermeister Thomas Kellenberger für die kostenlose Überlassung von Schulräumen und Hallen. 27 verschiedene Kurse sind im Angebot, als Referenten konnten im Vorfeld Notärzte, Krankenschwestern, Physiotherapeuten oder auch ein Polizeikommissar gewonnen werden.

Die Themenauswahl ist bunt, für jeden Teilnehmer ist etwas dabei. Auch die zahlreichen Jugendlichen vom Jugendrotkreuz finden etwas. Viele von ihnen hören vormittags die Vorträge „Stärkung des Zusammenhalts und Teamfähigkeit“ sowie „erlebnisorientierte Aktivitäten“ und gehen nachmittags zum Crashkurs „Selbstverteidigung“. Lehrer Jörn Sandrock zeigt ein paar Tricks, unter anderem wie der Handgelenkhebel richtig funktioniert, und lässt gleich paarweise üben. Dass es Spaß macht, sieht man den 40 Teilnehmern an und auch, dass es mitunter richtig weh tut.

Referent Rolf Erbe ist extra aus Berlin angereist und erzählt vom DRK-Einsatz beim Anschlag auf den Weihnachtsmarkt im Dezember 2016. Das Klassenzimmer ist gesteckt voll, fast 50 Zuhörer hat er und die volle Aufmerksamkeit. Der Rettungsassistent und promovierte Sicherungsingenieur berichtet von der Schockstarre kurz nach Eintreffen der Rettungskräfte, von den Regeln, die es zu kennen und auch einzuhalten gilt und auch von Kommunikationsproblemen.

Er wird an diesem Morgen gleich noch ein zweites Referat anschließen, in dem es um den richtigen Umgang mit sozialen Medien geht. „Bilder von Patienten haben auf Facebook nichts zu suchen“, so der Experte aus Berlin, „und mit Fake news müssen wir uns auch rumschlagen.“

Referent aus Bad Wurzach

„Sehr interessant“, sagt Norbert Geist vom Ortsverein Wangen, der gerade aus dem Vortrag „Die Welt der Gehörlosen“ kommt. Nick Leupolz, Bereitschaftsmitglied und Rettungssanitäter aus Bad Wurzach hat gehörlose Eltern und erzählt vom Alltag mit ihnen. Gebärdensprache und wie sie funktioniert – „natürlich kann man alles damit ausdrücken“ – ist ebenso Thema wie Gebärden in Fremdsprachen, die Gehörlosen-App oder eine Notrufabsetzung per SMS.

In der Turnhalle bilden sich derweil die Übungsleiterinnen mit „sanftem Yoga“ fort und andere hören etwas über Trauma und Schockzustände, Unfallverhütung oder warum Kohlenstoffmonoxid so giftig ist.

Das Wetter ist wunderbar, der Platz rund um die Turn- und Festhalle wird in den Pausen zudem für Gespräche genutzt. Für die Kreisbereitschaftsleiterin ist diese Seite auch ganz wichtig. „Es ist schön zu sehen, dass der Helfertag bei uns so gut angenommen wird, da geht man hin und da trifft man auch Kollegen und Freunde und tauscht sich aus.“ Einen ganzen Tag opfern die Ehrenamtlichen für ihre Fortbildung.

Für die Verpflegung ist jeweils der örtliche Ortsverein zuständig, Obstkörbe und Getränke stehen vor allen Türen, das gemeinsame Frühstück und das Mittagessen für mehr als 300 Personen erfordern schon eine eigene Organisation und sind ganz wichtig im Tagesverlauf. „Alles läuft ganz unkompliziert und problemlos,“ so Brugger, „aber das sind wir von unseren Leuten ja gewohnt.“