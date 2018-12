Treherzer Weihnachtsmarkt entschleunigt die Besucher

Wer dem vorweihnachtlichen Stress entgehen will, sollte den Treherzer Weihnachtsmarkt besuchen. Am Vortag zum zweiten Advent konnten zahlreichen Besucher in angenehmer Atmosphäre einen ruhigen, besinnlichen Tag verbringen.

Seit 1995 engagieren sich Frauen und Männer der katholischen Kirchengemeinde für diesen Tag. Bevor mit Glockengeläut der Pfarrkirche der traditionelle Markt eröffnet wurde, hatte sich eine Menschentraube bereits vor dem Areal des Christbaumverkaufes gebildet und wartete geduldig auf die Öffnung des metallenen Schutzzaunes. Dort standen prächtige, frisch geschlagene Fichten- und Tannenbäume sauber aufgereiht zum Verkauf bereit.

Danach nahm man die in den Räumlichkeiten des ehemaligen Pfarrhauses angebotenen Waren in Augenschein: An verschiedenen Ständen wurden geschmackvolle Geschenkideen für den Gabentisch angeboten. Das Besondere daran, Handarbeiten und Bastelsachen sowie Weihnachtsschmuck und leckere Süßigkeiten wurden von Mitgliedern der Kirchengemeinde selbst gefertigt. Begehrt waren auch die Holzarbeiten für Groß und Klein.

Schmackhafte Gaumenfreuden versprachen traditionelles Weihnachtsgebäck, Marmeladen und andere Köstlichkeiten. Und wie man Weihnachtsgebäck selber herstellen kann, lernten die kleinen Besucher in der Kinderbackstube. Auch die musikalische Unterhaltung durfte nicht fehlen: Für weihnachtliches Flair sorgten Bläsergruppen der heimischen Musikkapelle mit stimmungsvollen Darbietungen, zu denen auch die vier Alphornbläser aus Aitrach beitrugen. Zum Aufwärmen, zum gemütlichen Beisammensein und zur Stärkung traf man sich dann in der Mehrzweckhalle.

Abgerundet und beendet wurde der ereignisreiche Tag mit einem weihnachtlichen Konzert in der Pfarrkirche St. Johann unter Mitwirkung von den Silvestersängern, den Treherzer Christmasblowern und dem Pepone-Chor. Der Erlös des Weihnachtsmarktes kommt einem guten Zweck zugute.