Treherzer verabschieden Organist Fritz Miller

Die Zahl ist beachtlich: 71 Jahre lang hat Fritz Miller aktiv an der Orgel gespielt, in verschiedenen Gemeinden. Nun wurde der Organist aus Steinental beim Kirchengemeindefest in Treherz wohlverdient verabschiedet, teilt der Kirchengemeinderat Treherz mit.

Nach der Ausbildung an Klavier und Orgel von 1945 bis 1948 übernahm Fritz Miller ab 1948 die musikalische Begleitung von Schülermessen und sonntäglichen Gottesdiensten in Altmannshofen, Aitrach, Unterzeil und weiteren umliegenden Orten. Von 1955 bis 1961 leitete er zunächst den Kirchenchor Altmannshofen und anschließend von 1962 bis 1967 den Kirchenchor Aitrach. Ab 1969 wurde er fest als Hauptorganist in Treherz eingesetzt und half seit 2002 auch in anderen Orten der Seelsorgeeinheit Aitrachtal an der Orgel aus – bis zum seinem Umzug nach Bad Wurzach am 30. April 2019.

Pfarrer Ernst-Christof Geil der Seelsorgeeinheit Aitrachtal fand persönliche Worte zur Verabschiedung von Fritz Miller. So seien sie immer sehr gut miteinander zurechtgekommen und es sei immer wieder eine Freude gewesen, ihn auch in anderen Teilgemeinden der Seelsorgeeinheit spielen zu hören. Neben der offiziellen Urkunde der Diözese Rottenburg-Stuttgart überreichte Pfarrer Geil ein Präsent der Seelsorgeeinheit Aitrachtal.

Da Fritz Miller während seiner Tätigkeit zusätzlich den Treherzer Kirchenchor begleitete, fand auch Helmut Fieseler vom Kirchenchor Treherz dankende Worte. Zum Abschluss erklang vom Kirchenchor Treherz als Zeichen des Dankes und der Anerkennung das Lied „Zauber der Musik“.