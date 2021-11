Ein Traktorgespann hat am Mittwoch zwischen 18 Uhr und 20 Uhr auf der Hauptstraße zwischen dem Espenweg und dem Schwalweg in Aitrach auf einer Länge etwa 200 Metern drei bis fünf Tonnen Mais verloren. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Freiwillige Feuerwehr reinigte zusammen mit Mitarbeitern des Fuhrunternehmens die Fahrbahn, sodass die Strecke ab etwa 20 Uhr wieder vollständig befahrbar war.