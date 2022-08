Symbolischer Spatenstich für „Storchengässle“

Die VBAO-Projektentwicklungs GmbH, eine Tochter der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG (VBAO), hat 2021 Bauerwartungsland erworben und dies zusammen mit der Gemeinde Aitrach, mit dem Ingenieurbüro Fassnacht Ingenieure GmbH und dem Bauplanerbüro Sieber Consult GmbH entwickelt, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist. Bereits vergangene Woche konnten die Beteiligten den Spatenstich zur zweiten Erweiterung des Baugebiets „Storchengässle“ in Aitrach vornehmen.

Vom Aufstellungsbeschluss bis zum Satzungsbeschluss zog gerade einmal ein Jahr ins Land, heißt es weiter in der Mitteilung. „Das ist quasi rekordverdächtig“, freuen sich alle Beteiligten, insbesondere Hermann Müller, der die Erschließungsmaßnahme für die VBAO-Projektentwicklungs GmbH koordiniert hat. Das Baugebiet wurde im Regelverfahren entwickelt. Infolgedessen sind naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen für diesen Eingriff zu berücksichtigen.

Die Bruttowohndichte wurde für dieses Gebiet erhöht und ein Geschosswohnungsbau im Erschließungsgebiet damit ausdrücklich begrüßt. In diesem Baugebiet können auf vier Grundstücken Einfamilienhäuser errichtet werden. Im restlichen Bauquartier werden drei mehrgeschossige Gebäudeteile nach KfW-40-Standard durch die OSB-Volksbank-Immobilien GmbH (OSB), erstellt. Diese werden mit Erdwärme beheizt und beziehen weitere Nachhaltigkeitsgesichtspunkte mit ein. Für den geplanten Geschosswohnungsbau strebt der Bauträger OSB ein Nachhaltigkeitszertifikat an.

Die Firma Kutter hat mit den Erschließungsarbeiten für „Stockäcker 1-7“ bereits begonnen. Diese sollen im September abgeschlossen sein, womit der Baubeginn der Gebäude starten kann. „Wir leben in einem attraktiven Zuzugsbiet mit weiterhin hoher Nachfrage an Wohnraum“ erläutert der Aitracher Bürgermeister Thomas Kellenberger. „Allein in den letzten Jahren konnte Aitrach 300 neue Einwohner dazugewinnen.“, so Kellenberger. Gleichzeitig sieht er die damit verbundenen Aufgaben der Gemeinde beispielsweise beim Ausbau für Kinderbetreuungsangebote. Auch er begrüßt den Geschosswohnungsbau, um schonend mit der zur Verfügung stehenden Fläche umzugehen.

Vorstandssprecher Josef Hodrus bedankt sich bei der Gemeinde und allen Beteiligten für die zielführende und reibungslose Zusammenarbeit bei der Entwicklung dieses über 12 000 Quadratmeter großen Gebietes.